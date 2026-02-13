Атанасов: МВР да провери оръжието, Терзиев да каже защо е бил на Петрохан

Зам.-председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и лидер на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов настоя за пълно разсекретяване на информацията по случая „Петрохан“ в ефира на БНТ. Той определи случилото се като „кървава криминална драма“ и заяви, че обществото има право да знае цялата истина.

„Не може трагедията да се използва за политически цели“

Атанасов заяви, че не вижда щети за ПП-ДБ, въпреки опитите, по думите му, на „определени шоумени от парламента“ да трупат дивиденти. „Трябва да се отнасяме изключително сериозно към тази кървава криминална драма. Не може това нещо да се използва, да се злоупотребява в публичното пространство за политически цели. Очевидно, че за това се прави, за какво друго?“

Той допълни, че не вярва хората, които отправят клевети и обиди, да са загрижени за психичното здраве на обществото.

„Дайте ни фактите, ще ви дадем правото“

Бившият шеф на НСС подчерта, че случаят се политизира и институциите трябва да си свършат работата, за да успокоят обществото. „Аз съм юрист с 40-годишен стаж и има един много важен принцип - дайте ни фактите, ще ви дадем правото. Това, че там е съществувало нещо ненормално, вече е ясно за всички.“

Според него фактите от разследването сочат убийства и самоубийства без външна намеса. „Това, което виждам и е много тъжно, е, че 15-годишното момче е убито. То е разстреляно, защото няма нагар по ръцете.“

Проверка на оръжията и „обръщане на хастара“

Атанасов призова инспектората на МВР да провери разрешителните за оръжие. „Даването на разрешение за толкова много оръжие - инспекторатът трябва да влезе в тази дирекция и да обърне хастара. Там обикновено има дребна корупция.“

Той настоя наблюдаващият прокурор да вдигне следствената тайна, а ДАНС и ГДБОП да разсекретят всички материали по случая. „Няма какво повече да пазим тайна, тези хора са мъртви. Да излезе тази информация - кой е бил сътрудник, кой е бил в оперативно взаимоотношение с някого. Твърде вероятно е да е имало оперативен чадър.“

НПО-то, името и законовите вратички

По думите му е възможно определени хора да са били подведени от НПО-то, управлявало хижата. „Кметът е давал пари на тези хора, не е вземал от тях. Нека да каже защо е бил там.“

Атанасов определи общността като затворена религиозна група, която е действала така, че обществото да не знае какво се случва вътре. По повод името „Национална агенция за контрол на защитените територии“ той отбеляза, че има десетки НПО-та със сходни наименования и призова за законодателни промени. „Не може да се имитират държавни органи. Явно има вратичка в закона.“

Подозрения за теч от службите

Атанасов заяви, че според него има изтичане на информация от службите. „Разсекретете цялата информация, за да видим кой е в цялата тази история.“

По повод закриването на районното управление в Годеч той отхвърли обвиненията срещу Бойко Рашков, като посочи, че става дума за част от по-широка реформа и трансформиране на управления в участъци с цел икономии.

Упрек към правителството и въпроси за оръжията

Лидерът на ДСБ разкритикува правителството в оставка, че не предприема достатъчно инициативи за овладяване на общественото напрежение. „Министерският съвет отговаря за обществения ред и сигурността. Дайте да смъкнем всякакви тайни, да дадем цялата информация на обществото.“

Той постави въпроса и кой е издал разрешителните за оръжие, като отбеляза, че това е станало по времето, когато Калин Стоянов е бил директор на службата за борба с организираната престъпност.

Служебният кабинет и бюджетът

По отношение на номинирането на Андрей Гюров за служебен премиер Атанасов заяви, че това е „оптималното решение“ при настоящите конституционни ограничения. Той посочи, че се водят разговори за състава на служебния кабинет и че е необходим диалог между кандидата за премиер и президента.

Атанасов предупреди и за бюджетен риск - до края на март действа удължителен закон на стария бюджет, а служебното правителство трябва да внесе проект за удължаване на действието му, за да не се стигне до блокиране на държавните плащания преди изборите.

