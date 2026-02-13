Бивш зам.-министър в МВР: Мълчанието по случая „Петрохан“ е грешка

Държавата има задължение да следи опасни организации, които могат да доведат до смърт, заяви пред бТВ бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев. Той коментира случая „Петрохан“, като подчерта, че липсата на публична информация от страна на ГДБОП и ДАНС е грешка и създава съмнения.

Според него първоначалните огледи са дали основания да се твърди, че случилото се с шестимата е самоубийство. В същото време фокусът е бил насочен към това дали е имало сексуална злоупотреба с деца - обстоятелство, което изисква по-дълго и задълбочено разследване. Гунев изрази съмнение, че се прикрива „велика конспирация“, но посочи, че подаването на частична информация от прокуратурата и МВР създава подобни усещания в обществото.

Бившият зам.-министър е категоричен, че резултати от разследването не могат да се очакват в рамките на няколко дни. По думите му ще са необходими седмици за провеждане на разпити и експертизи, както и за установяване на евентуален мотив. Той отбеляза, че самоубийствата се доказват чрез балистични експертизи, но при липса на ясен мотив дори такава версия може да изглежда като нагласена сцена.

