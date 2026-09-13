МВР поема контрола от ДАИ. Държавата пренарежда системата на пътя
Близо 200 щата в ДАИ и тол системата ще бъдат съкратени, а ключови функции преминават към вътрешното министерство
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Близо 200 щата в ДАИ и тол системата ще бъдат съкратени, а ключови функции преминават към вътрешното министерство
След оставката преди няколко дни
По-рано премиерът коментира работата на министрите си
Със заповед на премиера Радев, Зорница Грекова става заместник-министър
Ирена Борисова е участвала в законодателни политики, международни формати и работни групи на ЕС и Съвета на Европа
Зам.-министър Мариела Модева представи сектора като инструмент за регионално развитие, доверие и партньорство в Централна и Източна Европа
Заместник-министърът на туризма ще работи за по-добра въздушна свързаност, натоварване на Летище Пловдив и връщане на круизните компании
Новата програма трябва да постави културния туризъм сред водещите акценти в националната реклама
Със заповед на министър-председателя Румен Радев
Георги Тодоров е назначен е за заместник-министър на туризма, спец е в дигитализацията
Още един нов зам.-министър
Освободена е зам.-министърката на образованието Ася Панджерова
Кечева е съдия
Двете страни потвърдиха своята ангажираност за по-нататъшно укрепване на стратегическото партньорство
Филип Гунев настоява държавата да следи опасни организации
Икономиката расте сред най-бързите темпове в ЕС, а контролът върху цените става все по-прозрачен
Стоян Андонов е едно от големите имена в българския плувен спорт
Трябва да се подновят разкопките на пл. "Света Неделя", настоя той
Бе назначен нов зам.-министър
Валентин Тончев се "изяви" в предизборната кампания на АПС като настрои евреите срещу себе си