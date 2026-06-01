България постави туризма в центъра на свързаността между „Три морета“

България постави туризма като важен инструмент за свързаност, регионално развитие и международно партньорство на шестото издание на Конгреса на самоуправлението на Инициативата „Три морета“ и Икономическия форум в Люблин, Полша. Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева представи сектора не само като пътуване, а като възможност за изграждане на доверие, икономически връзки и по-силна регионална идентичност.

Форумът събра представители на държави, региони, институции, бизнес, академични среди и международни организации. Основните теми бяха свързаността, сигурността, дигитализацията, туризмът, инвестициите и партньорствата в Централна и Източна Европа.

Туризмът като път към доверие и развитие

България беше представена от заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева и извънредния и пълномощен посланик на България в Полша Маргарита Ганева. Модева участва в дискусията „Туризмът като инструмент за развитие на регионите и международното сътрудничество“, в която се включиха още представители на полския туристически сектор и бизнеса.

В изказването си тя подчерта, че туризмът е един от най-естествените начини регионите да се сближават, да изграждат доверие и да създават трайни икономически връзки. Според нея именно чрез туризма отделните територии могат да получат по-голяма видимост, да привлекат инвестиции и да развият устойчиви партньорства.

Модева посочи, че България и Полша имат добри възможности за съвместни инициативи в туризма, културния обмен, инвестициите и инфраструктурната свързаност. Особено значение в този процес има форматът „Три морета“, който обединява държави и региони с общ интерес към по-добра свързаност и по-силно икономическо присъствие в Европа.

Българо-полски разговори за бъдещи проекти

В рамките на конгреса заместник-министър Модева проведе двустранни срещи с маршала на Люблинското войводство Ярослав Ставярски, с д-р Доминик Борек, директор на департамент „Туризъм“ в Министерството на спорта и туризма на Полша, както и с представители на академичните среди.

Разговорите бяха насочени към задълбочаване на сътрудничеството в туризма и към възможности за бъдещи съвместни проекти. Сред важните посоки са по-доброто представяне на регионите, обменът на опит, културните маршрути и практическите връзки между институциите, бизнеса и местните власти.

В дискусията участваха още Малгожата Вилк-Гживна, заместник-председател на Полската туристическа организация, и Артур Трукавински, директор на хотел „Арке“ в Наленчув. Така темата за туризма беше разгледана едновременно като икономически сектор, като инструмент за регионално развитие и като част от по-широката свързаност между държавите от инициативата.

„Три морета“ като сцена за регионална свързаност

Посланик Маргарита Ганева участва в официалната откриваща сесия, посветена на бъдещето на формата „Три морета“ и предизвикателствата пред Централна и Източна Европа. В този контекст българското участие постави акцент върху практическите възможности за партньорство, които надхвърлят дипломатическите декларации.

Тазгодишното издание на Конгреса събра представители на близо 300 региона от 39 държави, както и партньорски организации от Европа, Канада и САЩ. Това превърна Люблин в една от важните платформи за разговори за икономика, инфраструктура, туризъм, инвестиции и сигурност в региона.

За България участието във форума е възможност да представи туризма като сектор, който свързва хора, региони и пазари. Посланието от Люблин е ясно - в рамките на „Три морета“ туризмът може да бъде не само витрина на държавите, а реален механизъм за развитие, партньорство и по-силно присъствие на регионите в Европа.

