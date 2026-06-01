Земята се разлюля край Пловдив!

Земетресение с магнитуд 2,9 по Рихтер е било регистрирано тази сутрин в района на Първомай, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център трусът е станал на 1 юни 2026 г. в 09:45 часа. Епицентърът му е локализиран в района на Първомай, като се намира на около 30 километра от Димитровград, на 35 километра от Пловдив и на 36 километра от Хасково.

Макар магнитудът да не е висок, подобни земетресения често се усещат от хората, особено ако се намират близо до епицентъра. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

България попада в регион с умерена сеизмична активност, а районът на Южна България периодично регистрира по-слаби земни трусове. Специалистите напомнят, че подобни събития са част от естествените геоложки процеси и в повечето случаи не представляват опасност за населението.

Сеизмолозите продължават да следят обстановката, като към този момент няма данни за последващи по-силни трусове.

