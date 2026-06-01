Беззаконие във Варна! Владо Николов съсипа Коцев за незаконния град

Депутатът от „Прогресивна България“ Владимир Николов отправи много остра критика към кмета на Варна Благомир Коцев за случая „Баба Алино“ и заяви, че през последните години в града е извършено „безобразие“ пред очите на институциите. В интервю за бТВ той настоя да бъде намерен виновникът за цялото селище и да му бъде потърсена отговорност, защото дори премахването на постройките няма да заличи нанесените щети върху природата.

По думите му държавата трябва да стигне до дъното на случая, но и да отчете, че хората, купили жилища там, също могат да бъдат ощетени. Николов коментира и тревожната ситуация с бюджета, дефицита, заплатите в публичния сектор, пенсиите, цените и демографската криза.

„Това, което наблюдаваме за случая „Баба Алино“, е едно безобразие. Всичко е станало пред очите на всички институции, като започнем от кмета на Варна. Още от години има сигнали и нищо“, заяви Владимир Николов. Според него случаят не може да бъде разглеждан само като проблем с отделни постройки, защото зад него стоят действия и бездействия, които са позволили да се стигне до изграждането на цялото селище.

Николов подчерта, че най-логичното е да се установи кой носи отговорност за случилото се. По думите му именно виновникът трябва да понесе последствията, включително и чрез компенсаторни мерки за природата, тъй като премахването на сградите само по себе си няма да възстанови нанесените поражения.

„И да се премахне всичко, то пак ще останат следите. Най-логично е да се намери виновникът за цялото това селище. И да му се търси отговорност. Но нека дадем време на държавата и разследващите. Ако се разрушат тези постройки, природата няма да бъде спасена. А държавата ще трябва да обезщети хората заради техните апартаменти“, каза депутатът.

Той определи случващото се във Варна като беззаконие. Николов изрази надежда, че Министерството на вътрешните работи ще стигне до дъното на случая и ще изясни как е било допуснато изграждането на обекта при наличието на сигнали през годините. Според него, ако постройките бъдат разрушени, проблемът няма да приключи, защото ще останат както екологичните щети, така и въпросът за хората, които са купили жилищата.

Николов коментира и процедурата по свръхдефицит от Европейската комисия. По думите му ситуацията с бюджета е много сериозна, а дефицитът от 3,5 процента е притеснителен. Той заяви, че реалният бюджетен дефицит е „доста повече“ от посочените 3,5 процента.

„Толкова, колкото никога не са били. Реалният бюджетен дефицит е доста повече от тези 3,5%“, каза Николов. Въпреки това той увери, че няма риск от глоби за България.

Депутатът заяви, че публичните финанси трябва да бъдат поставени под контрол. Според него правителството трябва да намали разходите, защото държавата всяка година взима кредити, за да харчи повече, а това не е устойчив подход.

„Правителството трябва да намали разходите. Има и други предизвикателни неща. Публичните финанси трябва да бъдат поставени в някакъв контрол. Всяка година ние взимаме кредити. И за какво? Да харчим повече. Това не е устойчиво“, заяви Николов.

Той уточни, че няма да бъдат намалявани пенсиите, капиталовите разходи и други ключови плащания. По думите му част от заплатите в публичния сектор ще бъдат намалени, но проблемът не е самото увеличение на доходите, а механизмът, по който това се случва автоматично.

„За мен не е проблем увеличението на заплатите в публичния сектор и пенсиите, а проблем е автоматизмът с увеличението на заплатите в публичния сектор“, коментира той.

Николов засегна и темата за високите цени. Според него гражданите трябва да разберат откъде идват те и как се формира натискът върху домакинствата. Той не навлезе в подробности за конкретни мерки, но постави въпроса като част от по-широкия разговор за доходите, разходите и финансовата стабилност.

Депутатът от „Прогресивна България“ коментира и демографската криза, като я определи като сложен въпрос, срещу който политическата му формация иска да се бори. В тази връзка той засегна и теми като майчинството и социалните политики, които според него трябва да бъдат разглеждани в контекста на усилията за подкрепа на семействата и овладяване на дългосрочните демографски проблеми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com