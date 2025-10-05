Харизанов отсече и видя сметката на автомобилните инспектори
Технологиите вече замениха човешкия фактор, инспекцията е излишна
Има опасност поне единият от тях да се укрие или да извърши друго престъпление
Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп
Наложи се Кирил Петков да се изказва от името на варненския кмет във Фейсбук
Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста варненския кмет
Той продължава да е с постоянна мярка "задържане под стража"
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група
Преди дни защитата на Коцев внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение
Делото срещу него е за корупция
Това ще се случи на заседание на т.нар. Номинационна комисия
Практиката не е само във Варна. Има разследвания и за други градове, където ПП имат кметове
Печелившите са ясни, губи бюджетът, в който храната за социално слабите хора струва в пъти повече
Както всичко друго около ПП-ДБ, и БГ елфите не са това, което за което се представят
В тазгодишното издание на индекса на "Трансперънси Интернешънъл" България получава 43 точки
Друг остава задържан от органите на реда
Дискусията в Министерския съвет се състоя по покана на премиера