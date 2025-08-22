Политика

Изслушват кандидатите за антикорупционната комисия

Това ще се случи на заседание на т.нар. Номинационна комисия

Източник: БТА, архив

22 авг 25 | 7:27
100
Иван Ангелов

Кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще бъдат изслушани от Номинационната комисия.

Това е единствената точка в дневния ред на заседанието на комисията, пише на сайта на Народното събрание.

Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков. Членове на Номинационната комисия са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, адв. Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев от Върховния касационен съд, главният секретар на омбудсмана Айсун Акджиев, заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Корупция
Още от Политика
Коментирай