Изслушват кандидатите за антикорупционната комисия

Кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще бъдат изслушани от Номинационната комисия.

Това е единствената точка в дневния ред на заседанието на комисията, пише на сайта на Народното събрание.

Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков. Членове на Номинационната комисия са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, адв. Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев от Върховния касационен съд, главният секретар на омбудсмана Айсун Акджиев, заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева.

