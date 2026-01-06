Политика

Росен Желязков влезе в Елисейския дворец. Среща на върха

Премиерът участва в заседанието на Коалицията на желаещите

Росен Желязков влезе в Елисейския дворец. Среща на върха
06 яну 26 | 16:41
495
Мира Иванова

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите, която се провежда в Елисейския дворец. Министър-председателят бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон.

Срещата събира държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Основната цел на форума е да бъде направена равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепа за Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема мирният план за украйна
Още от Политика
Коментирай