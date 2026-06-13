Зеленски с голяма новина за САЩ и края на войната
Нашата обща цел, свързана с мира в Европа, остава в дневния ред, подчерта той
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Нашата обща цел, свързана с мира в Европа, остава в дневния ред, подчерта той
“Ако някой друг иска да се заеме с това - моля”, добави държавният секретар
Днес Тръмп намекна за възможността за засилване на атаките срещу Иран
Срещи в Маями целят напредък по ключови въпроси на фона на глобално напрежение
Срещата във Флорида е част от дипломатическите контакти около войната в Украйна
Той уточнява дали смята, че още тази година може да бъде постигнато споразумение за мирно прекратяване на войната
Готвят се нови преговори за 27 февруари
Специалният пратеник изрази надежда, че ''през следващите седмици ще се появят добри новини''
Съединените щати, Русия и Украйна преговарят в Женева
Марко Рубио: Никой досега не е успял да направи успешна сделка с Иран, но ние ще опитаме
„Беше като вадене на зъб без упойка“, разказа атмосферата американски експерт
Стив Уиткоф и Джаред Кушнер няма да пътуват за Абу Даби
Очаква се след срещата Ушаков да говори с журналисти за резултатите ѝ
Продължават непреките преговори между Киев и Москва
Премиерът участва в заседанието на Коалицията на желаещите
Разговорът се е състоял след срещата между украинския държавен глава и неговия американски колега Доналд Тръмп
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф с ключово изявление
В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър
С Джаред Кушнър са на разговори с Путин
Преговорите ще се съсредоточат върху американския план за прекратяване на войната