Пратеникът на Тръмп и външният министър на Иран се срещат за ключови разговори

Нова дипломатическа офанзива между Съединените щати и Иран е на път да започне в Швейцария, след като примирието в Ливан съживи надеждите за по-широко регионално споразумение.

Според информация на Axios специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи са се отправили към Швейцария за преговори, които могат да се окажат решаващи за бъдещето на региона.

Разговорите идват дни след подписването на меморандум от 14 точки между Вашингтон и Техеран. Документът предвижда прекратяване на бойните действия и откриване на 60-дневен период за уреждане на споровете около иранската ядрена програма и други ключови въпроси.

Допълнителен тласък на дипломатическите усилия даде постигнатото в петък примирие между Израел и „Хизбула“ в Ливан. Според международни наблюдатели именно стабилизирането на ситуацията там е от съществено значение за успеха на по-мащабното американско-иранско споразумение.

По данни на американски представители прекратяването на огъня е било договорено с посредничеството на САЩ, Катар и Иран.

Очаква се в швейцарския курорт Бюргенщок да започнат технически преговори, които да уточнят механизмите за изпълнение на договореностите.

Сред основните теми ще бъдат иранската ядрена програма, бъдещето на санкциите срещу Техеран, сигурността в региона и свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Меморандумът предвижда постепенно облекчаване на икономическите санкции срещу Иран, размразяване на активи за милиарди долари и улесняване на износа на ирански петрол.

В същото време остават редица нерешени въпроси, включително бъдещата роля на подкрепяните от Иран въоръжени групировки в региона и гаранциите за спазване на примирието.

Ако разговорите в Швейцария постигнат напредък, те могат да поставят основите на най-мащабното дипломатическо споразумение в Близкия изток от години насам.

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