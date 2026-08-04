Изригна най-опасният вулкан в Централна Америка! Евакуират хора, затварят пътища и училища

Властите в Гватемала обявиха второто най-високо ниво на тревога, след като най-активният вулкан в Централна Америка – Фуего, изригна и започна да изхвърля огромни количества пепел и вулканични материали.

Заради нарастващата опасност започна евакуация на жителите на две населени места, разположени на около 35 километра от столицата Гватемала, съобщава Euronews.

Като превантивна мярка правителството преустанови учебните занятия в засегнатите райони и затвори важен път, който свързва южната част на страната с колониалния град Антигуа – един от най-посещаваните туристически обекти и част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Гватемала се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – една от най-сеизмично активните зони на планетата, където земетресенията и вулканичните изригвания са често явление.

Настоящото изригване не е първото през последните години. През 2024 г. повече от 500 души бяха евакуирани заради облаци от вулканична пепел и токсични газове, а през 2023 г. домовете си напуснаха около 1200 жители.

Най-тежката трагедия, свързана с вулкана Фуего, остава изригването през 2018 година. Тогава потоци от лава, пепел и вулканични материали затрупаха цяло село. Загинаха 215 души, а приблизително още толкова останаха в неизвестност.