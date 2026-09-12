Етна отново изригна: Вулканична пепел блокира летището в Катания
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
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Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Гватемала обяви второто най-високо ниво на тревога
Находките са останали недокоснати в продължение на почти 800 милиона години
Зрелищната гледка беше заснета от геолози, които прелетяха с хеликоптер над кратера
Италианската пожарна служба е засилила наблюдението
Евакуиран цял град
Лавата унищожи десетки сгради
Той се намира на полуостров Рейкянес
Вулканът продължава да тормози острова
Службите за спешна помощ призоваха хората, които са навън, незабавно да потърсят безопасно място
Кумбре Виеха изхвърля пепел и дим на стотици метри височина
Хавай. Най-големият остров от архипелага Хавай продължава да е заливан с лава от изригналия наскоро вулкан Килауеа на острова, съобщиха американските...
Нагано. Рано тази сутрин в централната японска префектура Нагано е изригнал вулканът Онтаке. Вследствие на това от Националната метеорологична служба...