Етна отново изригна: Вулканична пепел блокира летището в Катания

Летището в Катания на италианския остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на Етна. Най-активният вулкан в Европа отново наруши въздушния трафик, а хиляди пътници са изправени пред отменени и пренасочени полети в разгара на летния туристически сезон.

Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19:00 часа българско време. Първоначално се очакваше ограничението да бъде в сила до 13:00 часа, но впоследствие срокът беше удължен.

Сред засегнатите са голям брой чуждестранни туристи, които се намират на острова в разгара на отпускарския сезон.

Етна бълва пепел и лава

Вулканът изхвърля големи количества вулканична пепел и нажежени скални фрагменти от петък.

Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) от два отвора, разположени на височина около 2360 и 2750 метра, се стичат гъсти потоци лава.

Междувременно са се образували още два лавови потока.

Заради активността на вулкана полетите са нарушени още от петък, като през последните дни въздушното пространство над Катания е било напълно затваряно.

Туристите търсят обходни маршрути

Ситуацията създава сериозни проблеми заради огромния брой туристи, които посещават Сицилия през август.

Част от пътниците се опитват да използват летището в Палермо като алтернатива. Други търсят възможност да продължат пътуването си с влак.

Засега не е ясно кога въздушният трафик в Катания ще бъде напълно възстановен. Всичко зависи от активността на вулкана и количеството пепел във въздуха.

Етна отново напомни, че на Сицилия почивката край морето може да бъде прекъсната от природен спектакъл, който изглежда впечатляващо отдалеч, но може да блокира цялото летище.