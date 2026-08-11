Трикове за оцеляване в Турция. Измъкна се тайно с камион за храна

Върховната параноя и реалният страх за живота на американския президент пренаписаха протоколите за сигурност по време на срещата на върха на НАТО в Турция. Доналд Тръмп е напуснал страната в условията на пълна конспирация, използвайки малък военен самолет, докато официалният президентски лайнер Air Force One е изиграл ролята на „примамка“ на пистата, разкрива сензационно разследване на „Вашингтон пост“.

Евакуация под носа на всички с камион за храна

След поредицата от брутални опити за покушения срещу него през последните години, мерките за безопасност на Тръмп вече достигат невиждани мащаби. Тайните служби са организирали холивудска евакуация, за да го изведат незабелязано от дипломатическия форум. Американският лидер е бил скрит в обикновен летищен камион за кетъринг, с който е транспортиран директно до малък, необозначен военнотранспортен самолет на САЩ.

През това време целият свят е вярвал, че Тръмп се намира на борда на огромния и строго охраняван Air Force One. Президентският самолет е излетял по обичайния маршрут, за да привлече евентуално внимание и да послужи като щит срещу потенциален удар.

Иранска следа и смъртна заплаха

Според източници от американското разузнаване, цитирани от изданията зад Океана, тази безпрецедентна акция е била наложена заради прихваната реална и изключително сериозна заплаха за живота на Тръмп от страна на Иран. Спецслужбите са разполагали с данни за подготвян атентат в турското въздушно пространство.

След толкова много атаки, Тръмп очевидно няма намерение да рискува и се доверява на радикални тактики за измама, които спасиха живота му напът за Вашингтон. Официалните власти в Белия дом отказват коментар по детайлите на операцията, но потвърждават, че сигурността на президента остава абсолютен приоритет на фона на тлеещия конфликт в Близкия изток.

