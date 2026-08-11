Душманин на Орбан стана президент на Унгария

Унгарският парламент избра бившият председател на Върховния съд Андраш Бака за нов президент на страната, предаде Reuters. Бака беше избран с гласовете на управляващата дясноцентристка партия „Тиса“. Депутатите от опозиционната партия „Фидес“ не участваха в гласуването, предава bTV.

Президентският пост в Унгария има предимно церемониални функции. Избирането на Бака обаче се разглежда като символична стъпка в усилията на премиера Петер Мадяр да демонтира политическите структури и позиции на влияние, изградени по време на управлението на бившия министър-председател Виктор Орбан.

Новият президент не е типична партийна фигура. Професионалният му път е свързан преди всичко с правото, защитата на човешките права и независимостта на съдебната система, а името му стана известно в Европа именно след остър конфликт с режима на Виктор Орбан, пише БГНЕС.

73-годишният Бака е специалист по човешки права и права на малцинствата. Роден е през 1952 г. в Будапеща, а през 1978 г. завършва право в университета „Лоранд Йотвьош“.

След дипломирането си повече от две десетилетия работи като научен изследовател в Института за държавни и правни науки към Унгарската академия на науките. По-късно оглавява Висшето училище по публична администрация.

Най-съществената част от международната му юридическа кариера е свързана с Европейския съд по правата на човека. Между 1991 и 2008 г. Бака е съдия в Страсбург в продължение на два мандата.

Паралелно с това развива и академична дейност. От 80-те години е гост-преподавател в редица университети в Съединените щати и многократно е канен да изнася лекции във Франция и тогавашната Западна Германия.

Политическият му опит е сравнително кратък. В началото на първия парламентарен мандат след падането на комунистическия режим, през 1990-1991 г., Бака е депутат от Унгарския демократичен форум, но не става член на партията.

Преди това има и синдикален опит. Между 1988 и 1990 г. ръководи Синдиката на научните работници, а през 1989-1990 г. оглавява Конфедерацията на профсъюзите на интелектуалците.

Името на Андраш Бака придоби особена политическа тежест след конфликта му с правителството на Виктор Орбан.

Като председател на Върховния съд той публично критикуваше плановете за преструктуриране на унгарската съдебна система и предупреждаваше за рискове за нейната независимост.

През 2011 г. мандатът му като председател на Върховния съд беше прекратен предсрочно след законодателни промени.

Случаят стигна до Европейския съд по правата на човека и се превърна в един от най-известните спорове между унгарската държава и европейските институции по въпроса за независимостта на съдебната власт.

През юни 2016 г. Голямата камара на Европейския съд по правата на човека окончателно се произнесе в полза на Бака.

Съдът прие, че предсрочното прекратяване на мандата му е било свързано с публичните му критики към промените в съдебната система, изразени в качеството му на председател на Върховния съд.

По-късно Комитетът на министрите на Съвета на Европа отправи критики към Унгария заради неизпълнението на решението по делото „Бака срещу Унгария“.

Символична фигура в новата политическа ситуация

Този професионален и политически път придава на избора на Бака за президент допълнителна символика.

Човекът, чието отстраняване от ръководството на Върховния съд се превърна в международен казус заради действията на управлението на Орбан, сега застава начело на държавата след политическата промяна в Унгария.

Бака влиза в президентството с репутацията на юрист, който е готов публично да защитава институционалната независимост, дори когато това го поставя в пряк конфликт с изпълнителната власт.

Именно този профил вероятно е бил сред основните причини управляващата „Тиса“ да се спре на него в момент, когато страната търси нов баланс между президентската институция, парламента и правителството.