Мадяр ги почна. Политици милионери горят

Унгарският премиер Петер Мадяр получи поредните овации, след като обяви, че започва най-мащабната проверка на лично имущество в Унгария. На прицел за политиците, докоснали се до властта през последните 20 години. Много от тях имат необяснимо несметно богатство и министър-председателят се закани да извади всичко на бял свят и да възстанови справедливостта.

Системата за деклариране на имущество в Унгария ще бъде изцяло реформирана, като ще бъде въведена възможност за проверка със задна дата на натрупаното богатство на политическите лидери за период до 20 години, заяви премиерът Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ, съобщава БТА.



На пресконференция днес Мадяр определи действащата система като "напълно неприемлива" и заяви, че тя не дава отговор на въпроса как политици, министри и държавни секретари са успели да натрупат значително лично богатство само от официалните си възнаграждения.



Реформата ще предостави разширени правомощия на Националната данъчна и митническа администрация, която ще може да извършва анализ на риска и да проверява имущественото състояние както на политиците, така и на членовете на техните домакинства, обясни той. Унгарският премиер уточни, че новите правила ще засегнат приблизително 1000 души.



Той призова министъра на финансите да внесе необходимите законодателни предложения във възможно най-кратък срок. Мадяр допълни, че за лицата, които наскоро са станали депутати или министри, подобна проверка може да бъде извършена след изтичането на две години от встъпването им в длъжност.