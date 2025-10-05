Най-неочакваното посещение! Орбан се срещна със стара дружка
Черкел често е обект на подигравки от страна на Орбан и неговите поддръжници в политиката и медиите
Изказването му е в разрез с обичайната му позиция на относително благосклонно отношение към Русия
Все още не е ясно запазва ли количествата през Турски поток
Унгарското правителство отхвърли обвиненията
Унгария ще трябва да плаща 1 милион евро дневно при забавяне на плащането на наказателната санкция
В Унгария съботата преди вота не е ден за размисъл и предизборните събития са разрешени
Една от темите, които ще бъдат обсъдени при визитата на Си в Будапеща, е Украйна
Унгария е единствената страна от 31 членки на НАТО, която все още не е ратифицирала протокола за чле...
"Дори добрите хора могат да вземат лоши решения", каза той
Правителството му отдавна е възприело антагонистичен подход към Украйна