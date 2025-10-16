Орбан очаква „златна епоха“ с Тръмп, но Русия може да го спъне

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че очаква скоро да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, за да договорят ново икономическо споразумение между Унгария и Съединените щати.

Макар самият той да предвижда „златна епоха“ в отношенията между двете страни, политическата му близост с Кремъл и зависимостта на унгарската икономика от руски енергийни доставки могат да превърнат тези очаквания в по-скоро дипломатическа илюзия, отколкото реален пробив.

Планове за среща и „80 процента готово споразумение“

„Насрочена е дата, а планът за преговорите е на около 80 процента готов. Можем да се споразумеем с американците за останалите 20“, заяви Орбан в интервю за новинарския портал „Мандинер“. Той добави, че двете страни ще решат „заедно“ кога да обявят срещата. Според унгарския премиер новата рамка ще включва данъчна спогодба за избягване на двойното облагане, както и инвестиции в ключови отрасли.

През 2022 година САЩ прекратиха съществуващата данъчна спогодба с Унгария, като мярката влезе в сила от януари 2023 г. Сега Орбан се надява, че с връщането на Тръмп в Белия дом ще се възстановят старите икономически канали и взаимното доверие.

„Златна епоха“ или златен мираж

„Със завръщането на Тръмп идва златна епоха в американско-унгарските отношения“, каза Орбан, въпреки че митата, наложени от САЩ върху Европейския съюз, вредят пряко на зависимата от автомобилостроенето унгарска икономика. Макар унгарският лидер да поддържа лична връзка с Тръмп още от първия му мандат и да е любимец на консервативните кръгове от движението MAGA, между Вашингтон и Будапеща продължават да се усещат напрежения. Те произтичат както от прокитайските инициативи на Орбан, така и от устойчивата му зависимост от руски петрол и газ — позиции, които все по-трудно се вписват в стратегическите приоритети на САЩ и ЕС.

Между Москва и Вашингтон

Въпреки надеждите за сближаване, унгарският премиер остава един от най-изолираните европейски лидери в контекста на войната в Украйна. Неговата демонстративна близост с режима на Владимир Путин поставя под съмнение реалните перспективи за възстановяване на пълно доверие между Вашингтон и Будапеща. Дори последното решение на САЩ да възстановят визовите облекчения за унгарски граждани се възприема повече като жест на протокол, отколкото като сигнал за стратегическо партньорство.

Затова и обещаната от Орбан „златна епоха“ изглежда по-скоро като опит за предизборна реторика — излъскана с големи думи, но помрачена от сянката на Москва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com