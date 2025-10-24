Свят

Орбан търси начин да заобиколи американските санкции срещу Русия

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ

24 окт 25 | 10:52
154
Иван Ангелов

Унгарската страна работи по намирането на начин да "заобиколи" американските санкции за руски нефтени компании, заяви днес пред унгарското национално радио "Кошут" министър-председателят Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ.

Американският президент Доналд Тръмп наложи в сряда, за първи път през втория си мандат, директни санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт".

Иван Ангелов

