Тръмп с послание за Зеленски. Преговорите за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде агенция Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп.

В традиционното си видеообръщение снощи украинският президент Володимир Зеленски каза, че разговорите с представителите на САЩ във връзка с мирния план "бяха конструктивни, но не и лесни". Коментарът идва на фона на планираните днес консултации с европейски лидери.

В събота Зеленски проведе телефонен разговор със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Миналата седмица Уиткоф и Къшнър бяха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Днес в Лондон се очаква Зеленски да се срещне с френския президент Еманюел Макрон, британския министър-председател Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц.

"Американските представители знаят основните позиции на Украйна", заяви Зеленски във видеообръщанието си. "Разговорът беше конструктивен, макар и не толкова лесен", подчерта президентът на Украйна.

