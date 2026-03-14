Радев отговори на Борисов за „Боташ“

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев направи остър коментар за договора с турската „Боташ" часове след поредно изказване по темата на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.

Бившият премиер отиде сутринта да инспектира вертикалния коридор за втечнен газ от Гърция, на който Провадия се явява „разпределителният център“ на Североизточна България.

Борисов използва случая, за да критикува за пореден път Радев за договора с Боташ, но този път спомена Ердоган, като обяви, че Турция е готова да го предоговаря със сегашното правителство, но има условие.

„Ердоган е голям играч. Сега плащаме по 600 хиляди евро на турските джензита и турците щедро казват на сегашния служебен министър Трайчо Трайков да преговоря с "Боташ". Една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България, на запад. Радев и служебното му правителство дадоха картите на България и сега с Ердоган си играем, ама той държи картите", заяви лидерът на ГЕРБ.

Президентът Румен Радев (2017 - 2026 г.) отвърна на удара пред журналисти в Кюстендил, където беше по покана на местната структура на „Прогресивна България“ като потвърди, че има информация за предложение от страна на Турция и Азербайджан как да се направи така, че договорът да носи печалба.

„Това, че те се отхвърлят от досегашното правителство с цел да бъда атакуван и да се използва като някакъв политически коз, е съвсем друг въпрос, но и на това ще му дойде времето“, заяви Радев.

По отношение на правителствените мерки за облекчение на гражданите във връзка с кризата в Близкия изток Радев каза, че предложените от него мерки закъсняват и се надява правителството да следи какво се предприема в другите държави.

За листите на „Прогресивна България“ той каза, че те вече са готови и ще бъдат обявени в законния срок. Заедно с тях ще представим и политическата ни платформа – с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел, за борба с корупцията и ускорено, устойчиво развитие на страната, допълни Радев.

България трябва да подкрепя всички инициативи, които водят към предотвратяване и разрешаване на конфликти, но да става на основата на ясен анализ за нашите отговорности и нашите ангажименти и най-вече на основата на международното право, каза той по отношение на решението на парламента за участие в Съвета за мир.

