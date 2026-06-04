Радев се срещна с Мицотакис. Големи новини за България

Румен Радев се срещна с Кириакос Мицотакис. Гръцкият премиер е на посещение у нас по покана на българския си колега.

Двамата първо разговаряха на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което се състоя среща и в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Бяха обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

"Направихме преглед на двустранните отношения, обсъдиха редица теми по европейския дневен ред. Нашият стокообмен расте с всяка година. Достигна 6 милиарда евро.

Само за последната година е нараснал с 1 милиард. Това, което обаче правим в енергетиката, повишаване на транспортната и дигиталната свързаност, надхвърля далеч двустранните отношения", отбеляза Радев.

"Вертикалният газов коридор, връзката между нашите енергийни системи - всичко това променя енергийната карта на Европа. Предоставя сигурност и диверсификация за нашите съюзници от Източна и Централна Европа. Мултимодалният коридор, модернизацията на нашето ЖП, всичко това е важна инвестиция в развитието на нашия регион. Обсъдихме възможността за участието на България в управлението на северните гръцки пристанища. Това е инвестиция, която ще ни даде възможност да участваме в редица процеси в икономическото и експортно развитие на целия наш регион", каза още българският премиер.

"Обсъдихме и подписването на меморандум за проучването на възможностите за петролопровода Бургас - Александропулис преди три години в Атина. Очаквам да ускорим нашата съвместна дейност за неговата реализация. Обсъдихме и най важната стока на бъдещето - информацията. За това България и Гърция имат огромен потенциал, като дата центрове и места за развитие на ИИ", подчерта Радев.

По думите му в този несигурен свят България и Гърция споделят отговорността за сигурността в региона.

"Ще си сътрудничим в сферата на отбраната, военната индустрия, борбата с нелегалната миграция. Много са общите проекти в сферата на сигурността. Благодаря на Мицотакис, че помогна за подсилването на сигурността на въздушното ни пространство по време на войната с Иран", отбеляза Радев.

"Свидетели сме на постоянно растящ туристически обмен, особено след приемането ни в Шенген. Двете страни се радват на богато културно наследство, това в една нова възможност за развитие и задълбочаване на нашите двустранни отношения. Обсъдихме как да засилим сътрудничеството и в сферата на науката", продължи премиерът.

България и Гърция споделят обща отговорност за интеграцията на Западните Балкани в ЕС, но с отстояването на върховенсовто на правото и зачитането на човешките права, отбелязаха двамата правителствени глави.

"Още един път благодаря на премиера на Гърция и приятел на България Мицотакис. Убеден съм, че занапред ще работим още по интензивно, за да се утвърждават като ос на стабилност за региона и Европа", изрази надежда Радев.

"Обсъдихме и бъдещата финансова политика на ЕС, формулите по които ще се гради финансовата рамка, където ние отстояваме политиката за кохезия и общата селскостопанска политика като значим принос за развитието на Европа. Трябва да засилим нашата конкурентноспособност, индустриална база. Това означава нов фонд със значителни инвестиции, фонд за конкурентнопососбност. Договорихме се заедно да отстояваме интересите на нашите страни, за да може средствата от този фонд да помогнат за развитието на България и Гърция. Затова може да говорим вече за индустриална кохезия. Пожелавам на гръцкия народ и на теб успех в усилията, които полагате за мира, стабилността и благоденствието не само на вашата страна, но и целия регион", заключи Радев.

От своя страна Мицотакис заяви, че улесняването на туристическото движение е ясен приоритет, и разкри, че двамата са обсъждали развитието на вертикалната транспортна връзка между двете страни.

"С голяма радост съм в България като първи европейски лидер, който посещава приятелската ни страна. След голямата ти изборна победа бих искал да те поздравя за този голям успех и да пожелая успех на правителството. Искам да изразя задоволство, че има едно правителство със стабилно мнозинство, което може да осъществи реформи в полза на България и на Европейския съюз", каза Мицотакис.

Той поздрави страната ни и за присъединяването ни към еврозоната и Шенгенското пространство. "Това е едно важно развитие, което засяга и Гърция. Със сигурност улеснява не само търговския обмен, но и туризма между двете страни", каза още той.

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