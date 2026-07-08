Политика

Радев се срещна със Зеленски в Анкара. Обсъдиха ключови теми

Срещата на върха на НАТО в Турция продължава

Радев се срещна със Зеленски в Анкара. Обсъдиха ключови теми
08 юли 26 | 14:41
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Фатме Мустафова

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Българският премиер Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Анкара.

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В рамките на Срещата на върха на НАТО двамата обсъдиха сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ.

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.

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Автор Фатме Мустафова

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