Горещ телефон за корупция. Радев с извънреден ход

Горещ телефон, на който всеки български гражданин ще може да подава сигнали за корупция, действа в Министерски съвет от днес. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседанието.

От днес имаме денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, съобщи министър-председателят. Данни са обявени на сайта на Министерски съвет.

Очаквам от медиите сигналите да станат обществено достояние, каза Радев.

Правителството ще предложи нови законови промени, с които публична инфраструктура да може да се изгражда и с частен капитал.

Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Този модел ражда корупция и има лошо качество. Ще предложим законови подобрения базирани на най-добрите европейски практики. Това ще доведе до повишаване на качеството, каза още Радев. Докато това се случи той възложи проверки.

Спираме сляпото плащане и фиктивни протоколи. Ще се търси и отговорност от държавните служители, които ги подписват, продължи министър-председателят.

След вчерашната среща запорът се вдигна и "Лукойл" ще може да работи нормално, каза още Радев.

Очаквайте подробности!

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