Планът е глътка надежда за българите, уморени от прехода "наникъде"

От десетилетия българската политика прилича на сляпо лутане в мъгла – всяко следващо правителство идва на власт с гръмки обещания, зачерква направеното от предишното, кърпи дупки „на парче“ и накрая си тръгва, оставяйки държавата в изходна позиция. За първи път от началото на прехода обаче този порочен кръг е напът да бъде разкъсан. Настоящото правителство, под егидата и авторитета на министър-председателя Румен Радев, направи безпрецедентна за новата ни история стъпка – излезе пред нацията с ясен, разчетен и амбициозен план за стратегическо развитие на страната.

Властта показа зрялост: Визионерство вместо евтин популизъм

Този кабинет заслужава категорична похвала за смелостта да мисли в мащаб и в перспектива, при това 10-годишна, която надхвърля рамките на един обикновен управленски мандат. Да управляваш в днешния динамичен и кризисен свят изисква не просто пожарникарски мерки, а визионерство. Представената стратегия за десетилетие напред доказва, че в правителството най-после работят държавници, а не просто политически конюнктурчици.

Прогрмата обхваща ключовите стълбове, без които никоя модерна нация не може да оцелее – икономическа стабилност, енергийна независимост, мащабна модернизация и инвестиция в човешкия капитал. Това не е просто поредният списък с добри намерения, а детайлна пътна карта с ясни цели, срокове и финансово обезпечаване.

Дай Боже, България най-после да тръгне нанякъде!

След толкова години на политическо безвремие, апатия и усещане за безизходица, този десетгодишен план носи крещящо необходимата глътка надежда за българския народ. Българският народ е уморен от преходи, които не водят доникъде, и от реформи, които се случват само на хартия. Сега, когато имаме черно на бяло посока за развитие, остава само да се молим и да работим тази посока да бъде извървяна докрай.

Дай Боже, България най-после да тръгне нанякъде! Дай Боже, този план да се превърне в фундамента, върху който ще стъпи стабилността, за да спрем да бъдем „черната овца“ на Европа и да заемем достойното си място. Премиерът Радев и кабинетът дадоха заявка за едно ново, зряло начало – време е и цялото общество да се обедини около тази национална кауза, защото децата ни заслужават да виждат бъдещето си тук, в една подредена и силна България.

