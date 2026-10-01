Стоянов с тежки въпроси към Демерджиев: Как стигнаха до вас кадрите от делото?

„Има усещане за тежка намеса от ваша страна в това разследване.“ С тези думи депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов се обърна към настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на днешното му изслушване в Народното събрание за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Стоянов отправи серия от въпроси за достъпа на министъра до материали по разследването, контактите му с прокуратурата и отношенията му с убития бизнесмен.

Стоянов заяви, че част от отговорите на Демерджиев по време на изслушването са породили допълнителни въпроси. „По време на това изслушване във вашите отговори има доста притеснителни факти и обстоятелства“, каза депутатът.

Той се спря специално на разказаното от Демерджиев за предишно разследване срещу задържания за убийството Славчо Мегеров. Според изнесеното от вътрешния министър през юни Мегеров е бил задържан във връзка с кражба на инвестиционно злато в Пловдив. Впоследствие производството било поето от прокуратурата, а Демерджиев направил запитване до главния прокурор какво се случва с него.

„Цитирахте случай на кражба на инвестиционно злато, за който вие сте направили питане до главния прокурор. Значи вие сте наясно с този човек и цялото това взаимодействие в Пловдив“, заяви Стоянов.

Той продължи с въпроси за контактите на министъра с прокуратурата по отношение на Мегеров. „Водили сте някакви разговори с прокуратурата по отношение на дела, водени срещу Мегеров“, посочи Стоянов.

Бившият вътрешен министър постави остро и въпроса как до Демерджиев са стигнали видеозаписи, изземвани от служители на МВР след убийството.

„Не ми стана ясно как до вас са достигнали всички кадри и клипчета, иззети от охранителните камери в района от служителите на МВР. Вие имате, или не, право да гледате тези кадри, които са приобщени към делото?“, попита Стоянов.

След това той отправи и най-тежкото си обвинение към министъра: „Има усещане за тежка намеса от ваша страна в това разследване.“

Стоянов поиска яснота и за предишните отношения между Демерджиев и Илиян Филипов. „В какви отношения сте бил вие с убития Илиян Филипов и имате ли право да участвате във всичко това, по отношение на човек, за който има данни, че Вие сте му бил юридически консултант“, заяви депутатът от парламентарната трибуна.

Той постави и въпроса дали преди убийството в структурите на МВР е имало информация за заплахи срещу Филипов. Стоянов настоя, че вътрешният министър има възможност да провери не само официално подадените сигнали, но и оперативната информация в системата.

„Не разбрахме имало ли е или не сигнали по отношение на застрашеност на жертвата. Като министър на вътрешните работи имате всички механизми да разберете дали във всички звена на МВР има или не подобни сигнали - и не само явни, а всякакви оперативни сигнали“, заяви Стоянов.

Депутатът коментира и начина, по който първоначално беше обявено задържането на предполагаемия извършител, като определи първата формулировка на Демерджиев като „плахо обявяване на евентуалния извършител“.