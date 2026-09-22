Пеевски с послание за 22 септември: Да пазим свободата и независимостта

Да ценим и пазим свободата и независимостта на България, за да продължи страната по пътя на развитие, сигурност и стабилност. Това е основното послание на лидера на ДПС Делян Пеевски по повод 22 септември - Деня на Независимостта.

„Честит Ден на независимостта! На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност“, заявява Пеевски.

Той припомня, че с историческия акт от 22 септември 1908 г. България заявява пълната си държавна независимост и заема мястото си като равноправна европейска държава.

„С този велик акт страната ни се превръща в свободна, равноправна и независима европейска държава“, посочва лидерът на ДПС.

В посланието си Пеевски поставя акцент и върху отговорността на днешните поколения да съхраняват постигнатото.

„Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България“, заявява той и завършва с поздрав по повод празника.