Политика

Ключова среща! Какво си казаха Велислава Петрова и конгресменът Джо Уилсън

В центъра на разговора бе стратегическото партньорство между България и САЩ

Ключова среща! Какво си казаха Велислава Петрова и конгресменът Джо Уилсън
21 сеп 26 | 20:40
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Мира Иванова

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите, в рамките на посещението си в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

велислава перова джо уилсън

В центъра на разговора бяха стратегическото партньорство между България и Съединените щати, сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и възможностите за по-активен политически и икономически диалог.

Министър Петрова подчерта значението на устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на двустранните отношения и благодари на конгресмен Уилсън за дългогодишната му ангажираност към България.

велислава перова джо уилсън1

„България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни“, заяви министър Петрова.

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Автор Мира Иванова

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