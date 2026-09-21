Добра новина за музикантите на БНР. Държавата готви ново финансиране

Министерството на културата търси конкретно решение за финансовите проблеми на музикалните състави на Българското национално радио още до края на 2026 г. Ведомството вече води разговори с Министерството на финансите, а правният му отдел работи по вариантите за осигуряване на необходимите средства. Паралелно се подготвя и по-дългосрочна промяна в начина, по който се финансират съставите, така че проблемът да не се решава година за година, а да получи устойчив модел от 2027 г.

Заместник-министърът на културата Зорница Грекова заяви в Бургас, че институцията е напълно запозната с натрупаните през годините трудности и с ниското заплащане на музикантите. „За съжаление, знаем всичко за проблема. Запознати сме и лично сме говорили с част от изпълнителите за недофинансирането“, каза тя, цитирана от националното радио.

В момента Министерството на културата работи по две линии. Първата е да се намери начин за финансово обезпечаване на съставите до края на настоящата година. Втората е да бъде променен самият модел на финансиране чрез новата нормативна рамка, която се подготвя с измененията в Закона за радиото и телевизията.

По думите на Грекова целта е новият механизъм да бъде заложен още в държавния бюджет за 2027 г. Това означава, че министерството търси не само временно решение за заплатите, а промяна, която да даде по-голяма сигурност на Симфоничния оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика и Смесения хор на БНР.

Темата отново излезе на преден план, след като солист-оркестрантът Ива Джаджева от Симфоничния оркестър обяви готовност за гладна стачка заради ниските възнаграждения и дългогодишното недофинансиране. От Министерството на културата обаче дават ясен сигнал, че исканията на музикантите няма да бъдат оставени без отговор.

Грекова увери, че е предвидена среща с представителите на съставите и че ведомството е готово за разговор във всеки удобен за тях момент. „При първа ваша възможност. Ние сме отворени“, заяви заместник-министърът.

Така за първи път от дълго време се очертава възможност проблемът с музикалните състави на БНР да бъде решаван едновременно в краткосрочен и дългосрочен план - чрез допълнително финансиране още през 2026 г. и чрез нов устойчив модел от следващата година.