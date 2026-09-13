Лепа Брена разкри думите на Ванга, които помни цял живот

Лепа Брена била изморена, мислела за отказване от сцената и дори казала на Ванга, че скоро ще се пенсионира. Българската пророчица обаче реагирала съвсем различно - усмихнала се и й дала да разбере, че музикалната й история едва ли ще приключи толкова лесно. В свои разкази през годините балканската звезда твърди, че Ванга й предсказала дълга кариера, голям музикален бизнес и брак с „мъж в бяло“. Днес, десетилетия по-късно, Брена гледа на тази среща като на един от онези странни моменти, които човек не може просто да забрави.

Ванга я познала, преди Брена да каже коя е

Срещата била през 1989 г., когато Лепа Брена била на турне в България. Самата певица разказва, че първоначално изобщо не била спокойна - не била човек, който лесно се доверява на подобни преживявания, а около Ванга вече се носела огромна слава. Преди срещата Брена дори спала със захар, както изисквал тогавашният ритуал, и цяла нощ внимавала да не я разпилее, разказва самата певица пред Нова телевизия.

Когато влязла, дошъл първият шок. По думите й сляпата пророчица я разпознала и я попитала дали тя е Лепа Брена. „Краката ми се подкосиха“, признава певицата в разказите си за срещата. След това Ванга започнала да говори за бъдещето й - че ще продължи дълго с музиката, че ще създаде място и бизнес около много изпълнители и че ще се омъжи за „човек в бяло“.

„Догодина се отказвам“ - Ванга само се засмяла

Особено впечатление на Брена оставил разговорът за края на кариерата й. Тогава тя била изтощена от непрекъснатите концерти и сериозно обмисляла поне дълга почивка. Когато Ванга й казала отново да я посети при следващото си идване в България, певицата отвърнала, че дотогава вече възнамерява да е спряла да работи.

Ванга обаче само се засмяла и повторила поканата си. Брена по-късно разказва този момент като знак, че пророчицата изобщо не е приела плановете й за пенсиониране сериозно. Десетилетия след това певицата действително продължава да пълни зали и стадиони, а идеята за окончателно оттегляне все още изглежда далечна.

Фахрета и Лепа Брена отдавна живеят в мир

Зад сценичното име обаче стои Фахрета Яхич - жената, която Брена ясно различава от звездата пред прожекторите. Осем години след предишната си голяма среща с Мон Дьо тя признава, че вече е намерила баланс между двете си лица. Фахрета пази страховете, семейството, личните мечти и спомените, докато Лепа Брена е екстровертът, който излиза пред хората и е готов да им даде всичко.

Според певицата тъкмо пълното емоционално отдаване обяснява защо връзката й с публиката е оцеляла толкова дълго. За нея сцената никога не е била просто място за изпяване на песни - артистът трябва да даде частица от себе си, ако иска зрителят да му повярва и да се върне отново.

А всичко започнало с мечта да стане лекар

Куриозното е, че младата Фахрета изобщо не планирала да се превърне в най-голямата попфолк звезда на бивша Югославия. Искала да учи медицина и да стане лекар. Когато на 21 години получила възможност да пее със „Сладки грех“, най-големият проблем не бил дали ще стане известна, а как ще убеди родителите си да я пуснат.

Баща й бил категорично против и гледал на професията като на несигурно бъдеще. Тя обаче настоявала, че иска да работи, да печели и да помага на семейството. В крайна сметка родителите й отстъпили, а Брена днес гледа на този завой като на намесата на съдбата - според нея Бог просто е имал различен план.

Майка й създала първия блясък на Лепа Брена

В голяма част от сценичната магия от ранните години имало и много семейна работа. Майката на певицата била отлична шивачка и в продължение на години изработвала костюмите й. Брена купувала обувки и платове от Мюнхен, връщала се в Бръчко и двете заедно измисляли тоалетите, които после се появявали пред огромната публика.

Натоварването било жестоко - понякога по два концерта дневно. Точно тогава Брена свалила около 16-17 килограма и физическият й образ започнал все повече да напомня на куклата Барби. Постепенно това се превърнало в част от сценичния й мит, но славата довела и куп нелепи слухове. Един от най-абсурдните бил, че звездата си е махнала ребра, за да изглежда по-слаба - история, която тя и до днес споменава с недоумение.

От „кръчмарска певица“ до балканска легенда

Брена не идеализира младостта си. Казва, че не е била разглезена и е била готова „да се хване в схватка с живота“. Вероятно точно това обяснява и удивителната й издръжливост - десетилетия непрекъснато присъствие на сцена, огромни турнета, кино, бизнес и популярност, която преживя разпадането на цяла държава и няколко поколения публика.

В личния й разказ семейството остава постоянната опора. За съпруга си Боба Живойнович тя говори като за човека, който умее да насочва живота й, а сега и следващото поколение постепенно влиза в професионалния свят около нея.

Синът й поема шоуто в София

На 26 септември Лепа Брена отново идва в България за голям концерт в „Арена 8888 София“. Самата тя отказва да разкрие какви точно изненади е приготвила, но обещава спектакъл с модерна продукция, силна визуална част и познатата емоция на големите й концерти. Датата и завръщането й на българска сцена бяха обявени още през февруари.

Този път има и семейна интрига зад кулисите. Най-малкият й син Виктор Живойнович е генерален продуцент на новото шоу и според Брена вече е направил редица промени, за да доближи продукцията до съвременните световни тенденции. Майката очевидно му се доверява, но упорито пази най-важните подробности за концерта.

И така кръгът странно се затваря. Преди десетилетия Ванга казала на уморената млада певица, че сцената още дълго няма да я пусне. През 2026 г. Лепа Брена отново се готви да излезе пред българската публика - този път със сина си зад голямата продукция и с история, която вече сама прилича на предсказание, изпълнявано глава по глава.