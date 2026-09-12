След 6 години: Селин Дион се връща на сцената в Париж

Селин Дион се завръща на сцената днес, 12 септември, за своя първи цялостен концерт от шест години насам. Изявата в Париж поставя началото на напълно разпродадена поредица от концерти на канадската певица, която през последните години беше далеч от светлините на прожекторите заради сериозно заболяване.

Една от най-продаваните изпълнителки в историята ще изнесе общо 26 концерта през следващите осем месеца.

През 2022 г. Дион разкри, че страда от т.нар. синдром на скования човек – рядко неврологично заболяване, което причинява тежки мускулни спазми. Диагнозата я принуди да прекъсне кариерата си и да се оттегли от сцената.

Оттогава тя има само едно голямо публично музикално изпълнение – на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Тогава Дион изпя песен на Едит Пиаф от Айфеловата кула, облечена в блестяща рокля на „Диор“.

Париж чака Селин

Концертите ще се състоят в Plenitude Arena в парижкото предградие Нантер. Те бяха обявени през март, на 58-ия рожден ден на певицата, и се очаква да привлекат нейни почитатели от цял свят.

Дион пристигна във Франция две седмици преди началото на концертите, за да се подготви за завръщането си на сцената. Междувременно фенове започнаха да я чакат с часове пред луксозния хотел, в който е отседнала.

Почитателите пеят най-големите ѝ хитове, а понякога към тях се присъединява и самата Дион.

„Тя ме кара да мечтая през целия ми живот и искам да ѝ благодаря“, разказва 38-годишната Кристина Пиерджентили, която е пристигнала от Италия и чака пред хотел „Роял Монсо“ с надеждата да види звездата.

И самият Париж се подготвя за завръщането на канадската певица. Метростанцията в близост до залата е украсена с фрагменти от едни от най-известните ѝ текстове. В луксозния универсален магазин Galeries Lafayette е поставен временен щанд със сувенири, посветен на Дион, съобщава БТА.

Пред кметството в Париж пък беше организирано специално караоке с песни на канадската звезда.

„Това е вторият ми дом“, каза Дион пред репортери при пристигането си във Франция на 28 август.

Сред чакащите пред хотела е и 42-годишната Орели Шаброл.

„Тя е най-великата, моят идол“, казва тя за певицата, известна с хитове като It’s All Coming Back to Me Now и Because You Loved Me.

„Тя е боец. Наистина ни го доказа и нейното завръщане е просто магично“, допълва Шаброл.