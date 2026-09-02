Мария побесня: Забраниха ѝ да пее в Античния. Причината

Фолк певицата Мария реагира остро в социалните мрежи, след като стана ясно, че няма да излезе на сцената на Античния театър в Пловдив днес, 2 септември. Трябвало да подгрява Аргирос.

Изпълнителката използва поредица от сторита в Instagram, за да коментира решението и да изрази недоволството си от начина, по който според нея се определя кой има право да бъде част от програмата на престижната сцена.

Мария заяви, че се извинява на почитателите си, които са я очаквали в Пловдив, и обясни, че участието ѝ е отпаднало по решение на Античния театър и „група интелектуалци“.

„Здравейте, любими мои! Искам да се извиня на всички, които ме очакваха в Пловдив на 2.09, за това, че няма да присъствам! По решение на Античен театър и група интелектуалци попфолк изпълнители не могат да участват!“, написа певицата.

Тя подчерта, че според нея решението не е взето от един човек, а от по-широк кръг.

„Интересен факт е, че това не е еднолично решение, а е взето от голям кръг хора, с които сме се срещали и по участия, и по частни евенти, и по концерти в тяхна подкрепа!“, заяви Мария.

След това певицата насочи критиките си към телевизиите и медиите. Според нея, ако става дума за „чистка за морал“, тя трябва да започне от местата, които създават новите популярни лица и идоли за децата.

„Чистката за морал трябва да започне според мен от другаде! От телевизиите, създаващи новите „звезди и идоли“ на децата ви!“, написа тя.

Мария направи сравнение с времето, когато телевизиите са разполагали с по-големи бюджети и по думите ѝ там са участвали известни изпълнители, а телевизионните програми са били „бляскави, красиви и интересни“.

„А сега?! Кой каквото има – това развял!“, коментира певицата.

Тя не подмина и интернет медиите, като предложи да има по-строги правила за съдържанието и начина, по който се представят публичните личности.

„Може би и с някой закон за медиите също можем да проповядваме морал! Като редуцираме сайтове и „гнуци пи“, седнали с такива, дето си чувстват професията на дивана вкъщи и те вече „звезди“!“, написа още Мария, цитирана от Dir.bg.

В публикацията си тя предложи и санкции, чиито средства според нея могат да бъдат насочвани към възрастни хора и деца.

„Или просто закони за словото и печата с големи глобички, които да се отделят за старите хора и децата на България“, заяви певицата.

В края на обръщението си Мария се обърна към феновете, които я следят и подкрепят вече близо 27 години, и намекна, че скоро ще има нов проект.

„За всички, които ме обичат вече почти 27 години и чакат новото – идва! Обичам ви и аз завинаги!“, завърши тя.