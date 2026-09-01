Гергана Петрова призна за убийството на мъжа й. Скри, че е била арестувана

Гергана Петрова потвърди в коментар във Фейсбук, че тя е жената на жестоко убития през 2013 година строителен бизнесмен Владислав Дочев.

На въпрос към нея: "Какво се случи през 2013 г.?" тя отговаря:

"2013 г. в моя живот беше трагична: някой уби моя мъж. Детето ми остана полусирак. И двете бяхме напълно опустошени емоционално и психически от огромната загуба на любимия човек. Аз още не мога да се възстановя.

Вашата 2013 г. каква беше?", пише тя.

Протестърката обаче скри, че малко след убийството полицията тръгва по следите на любовника й, който веднага след зверското убийство на бащата на дъщеря й се укрива зад граница, а след като се прибира в България е арестуван и задържан. Самата Гергана също влиза в ареста. Обвинението обаче така и не успява да намери доказателства срещу двамата и до днес извършителят на кървавото престъпление в кв. "Изток" седи с гриф "Неизвестен извършител", а майката на покойния 45-годишен бизнесмен обикаля институциите и се моли за правосъдие. Двете жени не поддържат никакви отношения след като Владислав Дочев е намерен прострелян в дома си в сърцето и с множество прободни рани в лицето с нож.

Строителният предприемач има успешен бизнес, не дължи никому пари, а близките му приятели разказват пред полицията тогава, че покойният предприемач се е оплаквал пред тях, че жената, от която има дете, има афера с фитнес инструктор зад гърба му. Полицията стига до любовника, като установява, че Гергана е сменяла постоянната си карта с друга в телефона, от която е звъняла на любовника си всеки ден. Но доказателства преки за извършване на жестокото деяние на прелюбодейката и избраника й така и не се намират.