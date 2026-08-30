Тиктокърът Стоян Колев се подиграва на правосъдието. Сравнява се с топ бегълци

Тиктокърът Стоян Колев, който избяга, нарушавайки домашния си арест, копира топ бегълци от правосъдието като Прокурорския син Васил Михайлов и убиеца от Соло - Илиян Тодоров, за да трупа лайкове, пише Телеграф бг.

Общото между въпросните бегълци е, че след като преметнаха родната Темида и офейкаха, цъфнаха да се обясняват във видеа в социалните мрежи. Това обаче не им помогна особено, тъй като накрая последните двама се озоваха обратно в килията. Стоян Колев също бе обявен за общодържавно издирване.

Арест

Преди няколко дни Колев, който търпеше мярка за неотклонение „домашен арест“ в дома си в Бургас, реши просто да офейка. Причината за ареста му бе, че през юни бе сгащен на автомагистрала „Тракия“ да шофира след употреба на наркотици и размахвайки въздушна пушка през прозореца на автомобила си. След като изкара няколко денонощия в ареста, Районен съд-Пазарджик го пусна под домашен арест, а мярката трябваше да търпи на адреса си в Бургас.

Поставиха му електронна гривна, която да следи дали напуска определения периметър. В средата на този месец пък прокуратурата внесе в съда в Пазарджик обвинението срещу тиктокъра. А седмица по- късно той реши да офейка. Бягството изглеждаше добре режисирано. В социалните мрежи се появи видео как Стоян, обут в къси гащи и облечен с шушляк, се изнизва край кооперацията си, а услужлив „оператор“ тича успоредно с него. След това се появи видео от автомобил. В едно от видеата Колев обясняваше на феновете си, че е в чужбина.

Стоян Колев избягал, защото гривната му нямала проследяващо устройство

Разбира се, излиянията му бяха добре гарнирани с псувни и обиди по адрес на полиция, прокуратура и изобщо на цялата държава. Така той дори успя да влезе в централните емисии на новините , а по сайтовете се появиха заглавия от сорта на: „Докато МВР го издирва, Колев се появи на живо в социалните мрежи“. Последваха няколко живи включвания на Колев в ТикТок, където се появи гол до кръста, ръсейки цинизми. За капак в сряда пък пусна поредно видео, в което заявява: „Арестантът се връща. България ще тръгне напред...“ и „Искате ме, връщам се. Обесете ме на площада... Изперках от материал, да, така е...“.

Устройства

Междувременно още във вторник вътрешният министър Иван Демерджиев запита защо в гривната на Колев не е имало GPS устройство, което да го проследи. Това повдигна и по-голям въпрос - още колко обвиняеми, изтърпяващи мярка „домашен арест“ с проследяваща гривна, всъщност могат да бъдат проследени, ако решат да избягат. С гривна или не, историята помни далеч по-закоравели бандити, които вдигнаха полицията накрак. Последният най-знаков случай е на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, който се укрива от МВР около година, преди ГДБОП да го сгащи и да го прати обратно зад решетките.

Стоян Колев избяга от домашния си арест!

Той се появи във видео, в което се обясняваше колко е невинен. Друг, който пусна видеообръщение, бе Илиян Тодоров, който бе осъден за двойното убийство пред дискотека „Соло“. Той бе заловен години след осъждането си чак в Узбекистан. Причината той да успее да се укрие от родното правосъдие бе, че мярката му за неотклонение бе изменена в по-лека.