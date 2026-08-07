Широков отиде в полицията, бил на лечение в Турция

Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков се яви доброволно в сградата на ОД на МВР - Бургас, след като срещу него беше повдигнато обвинение по разследването, свързано с дейността на ВиК - Бургас.

Той заяви пред БНТ, че не се е укривал, а е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Широков се яви с адвокат в областната дирекция на МВР в Бургас да даде показания. По-рано излезе информация, че той е привлечен към наказателна отговорност, но обвинението не му е било предявено, защото е напуснал страната.

"В момента, в който моят адвокат беше уведомен, че трябва да се явим пред разследващите, се прибрах. Още преди определения час бях тук", каза Широков.

Той допълни, че все още не се е запознал с материалите по делото и не може да коментира обвинението по същество. По думите му случаят представлява политически натиск срещу ДПС.

"Това са предизборни обещания на управляващата партия, която сега ги изпълнява - да задържа кметове и всякакви активисти на партия ДПС", коментира той.