Край на 4-годишното ни дипломатическо мълчание с Украйна

България официално прекъсна над четиригодишното си дипломатическо отсъствие от Киев, след като новият ни извънреден и пълномощен посланик Златин Кръстев пристигна в украинската столица и пое мисията си в критичен исторически момент. Българският дипломат демонстрира светкавично действие, като връчи копията от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко по-малко от денонощие след кацането си в столицата. От дипломатическата ни мисия определят тази експресна организация като категоричен знак за огромното значение, което Киев отдава на отношенията си с официална София.

Черно море, оръжейни иновации и газ на масата за преговори

Посланик Златин Кръстев е първият ни официален дипломатически представител от такъв ранг в Украйна от самото начало на войната. Пробивът в отношенията веднага отпуши тежки преговори на най-високо ниво. По време на първия официален разговор са били обсъдени жизненоважни въпроси, сред които развитието на транспортната и енергийната свързаност, разширяването на бизнеса, както и изключително горещата тема за обмяна на опит в сферата на военните и отбранителните иновации. На преден план е изведена и сигурността в Черноморския регион с акцент върху гарантирането на безопасни маршрути за търговското корабоплаване.

София дава рамо за Европейския съюз

В рамките на срещата българската страна категорично е потвърдила последователната си и твърда подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за постигането на справедлив и траен мир. Нещо повече – София официално е поела ангажимент да сподели своя ценен опит в преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз, което да помогне на Киев по пътя му към Европа. Специално внимание е било отделено и на ключовата роля на голямата българска общност в Украйна, която остава естествен и силен мост между двете държави.

Политическият десант продължава

Дипломатическата офанзива се засилва на всички фронтове, като в близко бъдеще предстои провеждането на мащабни консултации между външните министерства на България и Украйна. Завръщането на българския посланик съвпада и с посещението на министър Велислава Петрова в Киев, която участваше в срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и проведе лична среща на четири очи с украинския външен министър Андрий Сибига. С този ход България ясно заявява лидерската си позиция в регионалните процеси и сигурността на Източна Европа.

