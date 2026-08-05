Милошев осигури финансиране за още 27 проекта по Националния културен календар

Министърът на културата Евтим Милошев защити днес пред Министерския съвет отпускането на 1 897 151 евро, с които ще бъдат финансирани следващите 27 проекта по Националния културен календар за 2026 г.

Със свое решение днес Министерският съвет отпусна 1 897 151 евро на Министерството на културата за реализирането на Календара, съобщи във фейсбук Министерство на културата.

Припомняме, че настоящото ръководство на Министерството на културата наследи приет Национален културен календар за 2026 г. на стойност 11 650 772 евро, без той да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това бяха предприети своевременни действия и през юни месец бяха разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 166 евро. Екипът на Министерството на културата продължава активния диалог с Министерството на финансите за обезпечаване на оставащите 84 проекта от обхвата на Календара на обща стойност 4 883 333 евро.

Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. До този момент разплатените проекти са 47, на обща стойност 3 012 256 евро.