Всичко по темата Евтим милошев

Евтим Милошев ще посети Созопол за старта на "Аполония"
Министърът на културата ще посети и остров „ Св. Св. Кирик и Юлита“
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Евтим милошев. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министърът на културата ще посети и остров „ Св. Св. Кирик и Юлита“
Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред, заяви министърът
Ще проведе срещи във Варна и в Балчик
Решението е на правителството
Три фирми в схема "Мама, татко и аз" се опитали да спечелят конкурс