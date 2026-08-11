Евтим Милошев обеща! Решава голям проблем в Балчик

Това е последното лято, в което посетителите на архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ и Университетската ботаническа градина в Балчик ще трябва да купуват два отделни билета. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на посещението си в Държавния културен институт „Културен център „Двореца“ в Балчик.

„Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред, който да реши този въпрос веднъж завинаги. Не може един министър да не може да реши този проблем“, каза Милошев пред журналисти.

По думите му проблемът с двата билета съществува от години и вече е станал по-популярен от самия културно-исторически обект. Министърът посочи, че по време на посещението си е разговарял с туристи и представители на местния бизнес, които са поставяли именно този въпрос.

„Посетителят трябва да дойде, да си получи билета, да се определи неговата цена, която ще бъде обект на друг разговор на една работна група“, каза министърът. Той допълни, че досега са били създавани работни групи, но проблемът с двата билета и двете каси остава нерешен.

Милошев посочи, че въпросът е свързан и с отношенията между двете институции и собствеността върху отделни части от комплекса. По думите му алеята, на която се намират посетителите, е собственост на Ботаническата градина, докато сградният фонд е към Министерството на културата. Той обаче подчерта, че независимо от въпросите със собствеността, интересът на посетителите трябва да бъде водещ.

Министърът определи като проблем и факта, че на една от касите плащането е възможно единствено в брой. Според него посетителите трябва да имат възможност да плащат с карта, телефон или друго съвременно средство за разплащане.

„Не може да има само кешово разплащане. Категорично го казвам това“, заяви Милошев.

Той съобщи, че вече е разговарял с министъра на образованието и науката проф. Вълчев, който е и бивш ректор на Софийския университет, за възможностите за решаване на въпроса. По думите му разговорът е дал основание да смята, че проблемът може да бъде решен.

„Когато разговарях с него, в прав текст го питах: „Професоре, можем ли да решим този въпрос?“. Той каза: „Да, можем да го решим този въпрос“, разказа министърът.

Милошев припомни, че още през 2004 г., когато е бил служебен министър на туризма в два кабинета, е правил опити да посредничи за решаването на проблема от гледна точка на интересите на туристите, но тогава не е било постигнато решение.

Пред журналистите беше поставен и въпросът за цената на билетите, както и за работното време на двата обекта. Министърът каза, че тези въпроси трябва да бъдат решени след подробен анализ на разходите за поддръжка на сградния фонд и Ботаническата градина, ефективността на билетната система и интереса на посетителите.

„Цената не трябва да бъде субективна, а да е въпрос на анализ“, посочи Милошев.

По думите му трябва да бъде намерено устойчиво решение, което едновременно да защитава държавния интерес и да улеснява туристите. Той определи „Двореца“ и Ботаническата градина като един от най-посещаваните туристически обекти в България и подчерта международния интерес към комплекса.

„Интересът е огромен. Той е международен и от гледна точка на националната ни история, и от гледна точка на архитектурното и парковото изкуство, и от гледна точка на вълшебното място, което имате тук, в Балчик, на брега на морето“, каза министърът.

Милошев заяви, че комплексът трябва да бъде място за туристи и научни изследвания, където посетителите да не срещат административни затруднения.

По отношение на работното време той посочи, че предстоят оперативни разговори и изработване на правила, които да осигурят устойчив начин на работа.

„Широката общественост се интересува единствено от това да има един билет, да може да се плаща както кеш, така и с карта и с всички технически възможности и да може цената да е по възможностите на туристите“, каза министърът на културата.

Той допълни, че подробностите по бъдещото решение ще бъдат предмет на работни разговори между институциите.