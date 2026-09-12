Евтим Милошев обеща! Решава голям проблем в Балчик
Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред, заяви министърът
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Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред, заяви министърът
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
Министър Милощев говори на днешния парламентарен контрол
Кога се прибира в UK
Изложбата ще гостува в „Културен център „Двореца“ до 31 октомври 2023 г.
Какво е намислил британският монарх
Макар и засега по-дискретно
На път е да преобърне порядките
До 30 юни в Двореца гледаме експозиция на Ермитажа
Изключителният художник е представен в Колекция Борис Бекяров в Двореца
Националната галерия благодари на своите меценати с мащабна експозиция
Ще стане ясно дали като и.д. директор има конфликт на интереси, каза министърът на културата
Михаела Дановска не е нарушила протокола, смятат познавачи
Картината на Марин Устагенов "Създаване на таен революционен комитет в Софийско" не е показвана досега
С напълно реставриран параклис „Успение Богородично" и арт галерия „Тунела", в която е подредена изложба от стъклопластика и живопис официално Държавн...
Произведенията са от колекцията на Борис Бекяров, смятана за най-богатата сбирка на българина23 графики и скулптури на художника, работил и прочул се...
Добрич. Нимфеумът в културен център "Двореца" в Балчик ще стане сцена на съботно матине, съобщиха от културния институт. Оттам отправят покана към жит...
Добрич. Дни преди Великден екип на японска телевизия се очаква да посети държавния културен институт "Двореца" в Балчик, където ще заснеме филм, съобщ...
Петър I кроял победата над Швеция в малка дървена къщичка
Добрич. Най-новите експонати в гостната на Държавен културен институт "Двореца" от тази година са оригинални столове и маса от орехово дърво, съобщи д...