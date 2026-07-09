Министърът на културата: Исторически сгради в София са в срамно състояние

Необходими са законодателни промени и нови модели на финансиране, за да бъдат обновени сградите – паметници на културата. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в отговор на въпрос на народния представител Тома Биков от парламентарната група на ГЕРБ-СДС по време на изслушването му в парламентарната Комисия по култура и медии.

Въпросът на Биков беше свързан с възможността за разработване на национална програма за подпомагане на собствениците на недвижими културни ценности, както и със състоянието на сградата на Националната художествена галерия – Двореца и други емблематични сгради с културно-историческа стойност.

В отговора си Милошев посочи, че редица исторически сгради в центъра на София продължават да са в лошо състояние от десетилетия. „Нашият град е с огромно историческо наследство. Нашият град е с емблематични сгради, които са в нехайно, дори срамно състояние“, каза министърът.

Той отбеляза, че сградата на Националната художествена галерия – Двореца, освен че е национален културен институт, е и паметник с изключително значение за българската държавност. Милошев припомни, че в нея се помещава и Националният етнографски музей към Българската академия на науките.

Министърът заяви, че подкрепя идеята за разработване на програми, чрез които да бъдат привлечени средства и от други министерства за опазване и поддържане на сградния фонд с културно-историческа стойност.

„Смятам, че в общото ни сътрудничество ще намерим правилните решения, правилните законодателни промени и правилните модели на финансиране, с които ще можем да обновим както функционалността, така и визията на сградите – паметници на културата“, каза Евтим Милошев.

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