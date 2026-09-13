ГЕРБ се отказа да е конструктивна опозиция
Толерантността е лукс, каза депутатът
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Толерантността е лукс, каза депутатът
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
Депутатът от ГЕРБ заяви, че вътрешният министър трябва да говори само с проверени факти и доказателства
Тома Биков призова за нов политически стил и край на скандалите в парламента
Коалицията влиза в кампанията с икономически акцент и призив за повече конкретика
Много влиятелни хора участват в групата на т.нар. "лама"
Време е политиците да остават на мира хората да празнуват
Консултациите в президентството били сведени до политически театър
ГЕРБ призна, че няма легитимност за бюджета и хвърли топката към Радев и Асен Василев
Съобщи кога ГЕРБ ще излезе от упарвлението
Правителството ще внесе бюджета навреме и залага на стабилност
Легенди на киното ни като Руси Чанев едва свързват двата края
Определи налагането на санкции по "Магнитски" у нас като резултат на доноси
Българският лев отдавна е евро, подчерта той
ГЕРБ се обърнали към проевропейските партии, но не всички откликнали и дори предпочели да са опозиция с МЕЧ, "Възраждане" и "Величие"
КС дължи обяснение за всяко свое действие, категоричен е депутатът
Той изрази надежда, че вицепремиерът Томислав Дончев ще успее да върне ритъма на усвояване на европейски средства
По горещата тема с вейповте той беше категоричен, че трябва да бъдат изведени в нелегалност
Истерия около назначаването на Ивайло Иванов е сламката, за която се хващат, написа депутатът от ГЕРБ
Парламентът не е канализация, за да я отпушим, скочи Биков. Не знаем и какво ще потече