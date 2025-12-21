Тома Биков: 121 гласа няма да има, дори ако Радев прави партия

Никой няма да излъчи 121 депутати в следващия парламент, включително и евентуален политически проект на президента Румен Радев. Това заяви в ефира на Нова телевизия Тома Биков от ГЕРБ-СДС, като определи очакванията за силно „президентско мнозинство“ като политическа илюзия, несъвместима с реалната картина в страната.

По думите на Биков дори Радев да има надежди или амбиции за собствен политически проект, те няма как да се материализират в стабилно парламентарно мнозинство. Той подчерта, че подобни сценарии се обсъждат повече на ниво спекулации и фантасмагории, отколкото като реалистичен изход от сегашната политическа криза.

На този фон Биков обясни и защо ГЕРБ-СДС е изпратила само Деница Сачева на последните консултации при президента. Според него тези срещи отдавна са загубили същинския си смисъл и са се превърнали във формална платформа за политически изявления. Той допълни, че Сачева ясно е заявила пред Радев, че ако желае да участва пряко в политиката, може открито да създаде партия и да се състезава с останалите формации.

Биков подчерта, че решението тя да бъде единственият представител на коалицията не е израз на неуважение към президентската институция, а е знак на негативно отношение към поведението на конкретния президент. По думите му Радев все по-ясно се държи като партиен лидер и конкурент, а не като държавен глава, който трябва да бъде медиатор в политическия процес.

Той обвини Радев, че е превърнал институцията от арбитър в активен играч на политическия терен. Биков използва метафора от футбола, за да опише ситуацията, при която съдията не само отсъжда дузпите, но и сам ги изпълнява, определяйки подобно поведение като некоректно и несъвместимо с ролята на президента.

Запитан дали е възможно партньорство между ГЕРБ и Радев в бъдеще, Биков заяви, че за първи път чува подобни подозрения. Според него в момента президентът злоупотребява с институционалната си позиция, вместо да търси баланс и диалог.

В същото време той посочи, че ГЕРБ са принципно отворени за политически диалог, включително с опонентите си, и припомни, че през 2021-2022 г. партията е била подложена на сериозен политически натиск, без да вижда аналогични усилия за диалог от други формации.

В заключение Биков заяви, че алтернативата на правителството, което вече е в оставка, са предсрочни избори, но предупреди, че заради допълнително вдигане на политическото напрежение няма гаранция, че страната няма да бъде изправена пред още по-честа изборна спирала.

