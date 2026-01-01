За ЧНГ Борисов отчете ръст на икономиката и защити еврото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи икономическа равносметка на изминалата година и открои приемането на еврото като ключово решение за страната. В публикация в Фейсбук той посочи, че България приключва годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро.

По думите му от създаването на ГЕРБ насам брутният вътрешен продукт е нараснал четири пъти – от 27 млрд. евро през 2006 г. до 113 млрд. евро през 2025 г. Борисов подчерта, че икономическият растеж надхвърля 3 процента, което нарежда България сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж, като добави, че страната отдавна вече не е най-бедната в ЕС.

В публикацията си лидерът на ГЕРБ определи присъединяването към еврозоната като изпитание за политическата зрялост на страната. Според него това решение е изправило политическата класа пред ясен избор между тяснопартиен популизъм и държавност, като за ГЕРБ изборът е бил категоричен.

В края на посланието си Бойко Борисов пожела 2026 година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България и честити Новата година на българските граждани.

