Борисов съсипа Радев! Свали секретарките от мерцедесите
По думите му президентът се държи като партиен лидер
По думите му президентът се държи като партиен лидер
И Копринката, и Пламен Узунов са субекти, които заслужават внимание, смята лидерът на ГЕРБ
Лидерът на ГЕРБ обвини ПП-ДБ за писмото до ЕК, за блокирания кворум и защити обвинения в ареста Благ...
Бившият вътрешен министър Валентин Радев настоява за диалог между президент и кабинет, защитава МВР...
Лидерът на ГЕРБ обвини предишните управления за закъснението на АМ „Европа“, открита сега от правите...
Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще
Българската част от инвестицията ще е през европейски нисколихвени заеми
Имаше години, в които се източваха язовири, кметове съсипаха ВиК сектора, каза той
Не е разумно съдебно решение да се посреща с протест
Когато цяла Европа ни поздравяваше, някой ни сложи една лъжичка катран в кацата с меда, възмути се л...
Кирил Петков й се извинил за поведението на полицаите при претърсването на дома й
Лозунгите на ПП-ДБ за еврозона, за България в сърцето на Европа, останаха само на думи
Мисля, че ще си запазим бюджетния дефицит в рамките на 3%, каза депутатът от ГЕРБ
омислав не само успя да предоговори плана, но и допълнително 800-900 млн., доволен бе Борисов
Според него оставката на Кирил Петков "си е негово лично решение"
Според Агов предварителни избори могат да определят единен десен претендент
Не ме интересуват тия хора. От сглобката ги научих що за птици са, каза лидерът на ГЕРБ
За спекула с цените ще следят от КЗП и НАП и при открито нарушение – „ще бъдат взети най-строгите ме...
Защо държави, които не са част от ЕС, имат евро като разплащателна валута, попита премиерът
Когато всяко негово изказване е разделително за нацията, кажете лидера на опозицията, не президента