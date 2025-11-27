Извънредно! Борисов оттегля Бюджет 2026

Предложеният от правителството бюджет за 2026 по всяка вероятност ще бъде изтеглен и преработен. Това стана ясно от изявление пред медиите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Колко пъти казах, че този бюджет не ми харесва? След малко премиерът и Съветът за съвместно управление ще ви съобщят какво съм решил. Като мандатоносител събрах сутринта подкрепящите партии, премиера и финансовия министър и им казах този бюджет да се изтегли. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато не се разберат как ще управляват следващите години, ще работят със стария бюджет", категоричен бе той.

"Асен Василев не приемаше бюджет до август месец, така че няма нищо фатално" добави лидерът на ГЕРБ.

"За разлика от други хора, дори и един човек да протестира, аз се опитвам да чуя какво казва", уточни Борисов и добави, че в някои от исканията има разум и логика.

"Когато има Шампионска лига и играе Реал, няма как да отида на протест", каза лидерът на ГЕРБ с шега.

"Хубаво е, че имаше хора на протеста. От Черепа ли да се страхувам. Аз видях Черепа на протеста", коментира Борисов по повод скандалното събитие.

