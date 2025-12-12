ГЕРБ към ПП-ДБ: В следващия парламент няма кой да ви спаси

С остър тон и директни обвинения към ПП-ДБ заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева заяви от парламентарната трибуна, че формацията на Кирил Петков и Асен Василев е натрупала „политически дългове към всички“, докато се държи като победител след оставката на кабинета „Желязков“. Тя подчерта, че ГЕРБ не възнамерява да носи отговорност за „чужди мечти и провали“ и предупреди, че ПП-ДБ няма да получат „бърз кредит“ в следващия парламент.

Защо ГЕРБ състави правителството и какво постигна

Сачева напомни, че кабинетът е бил съставен с мандата на ГЕРБ, за да се сложи край на цикъла от седем избори, които са стрували на България 1 млрд. лв. Тя подчерта, че целите са били ясни – подготовка за еврозоната, реализиране на Плана за възстановяване и устойчивост и осигуряване на ключови проекти.

По думите й ГЕРБ отново е проявила разум и държавническа позиция, приемайки ролята на мост, а не спирачка. „Преглътнахме партийното его, за да дадем перспектива на следващите поколения“, каза тя. Сачева подчерта, че партията подава оставка, защото чува автентичните критики на гражданите, но не и „пропагандата на ПП-ДБ“.

Остра атака срещу ПП-ДБ и техните „политически дългове“

Във втората част на изказването си Сачева насочи критиките директно към ПП-ДБ. Тя заяви, че формацията се държи като победител, но реално е натрупала задължения към всички: към ИТН за подкрепата при първото правителство, към БСП за лявите политики, към ГЕРБ за гласовете, които са реализирали техни идеи, и към ДПС-Ново начало за „още нещо, което много добре знаят“.

Тя попита кога ПП-ДБ смятат да изплатят тези дългове и предупреди, че в следващия парламент няма да има кой да им даде „бърз кредит“. „Кредит няма да ви даде и Радев, който ви нарече шарлатани“, заяви Сачева.

Тя благодари на Росен Желязков за това, че е останал земен и не е позволил властта да го промени, както и на партньорите от БСП, ИТН и ДПС-Ново начало за съвместната работа.

