Извънредно от Костадин Костадинов! Решение за отлагане на еврото

Още днес "Възраждане" ще депозира в деловодството на НС проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов на брифинг в парламента. Той обяви, че парламентарната група на “Възраждане” ще гласува „за“ оставката на правителството, като определи това като неизбежна стъпка при настоящата политическа ситуация.

Костадинов обясни, че България има законово основание да поиска подобно отлагане заради настъпили форсмажорни обстоятелства, заложени още в Акта за присъединяване към Европейския съюз.

„Съгласно член пети от Акта за присъединяване на България към Европейския съюз, подписан през юли 2005 година, на България беше дадено изключение - дерогация за влизането в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли с решение на Европейския парламент. Ние обаче имаме право да поискаме удължаване на това изключение до 1 януари 2027 година заради настъпилото форсмажорно обстоятелство.“, каза пред журналисти председателят на „Възраждане“.

Той уточни, че форсмажорът се изразява в липсата на редовно правителство и приет държавен бюджет - ситуация, без аналог сред държавите, влизали досега в еврозоната.

„Ние се очертава да влезем в еврозоната не само без служебен кабинет, но и без бюджет. България няма бюджет. България няма редовно правителство. България е натиквана насила в еврозоната в ситуация, която можем смело да наречем извънредна.“, каза още Костадин Костадинов.

Той подчерта, че в действащия Закон за държавния бюджет липсва каквато и да е регламентация за преминаване към еврото, което прави техническото му прилагане невъзможно.

„В закона за държавния бюджет за 2025 година никъде не е спомената думата евро. Бюджетът не може да се изчислява и преизчислява с чужда валута при условие, че тя не е въведена в страната.“, допълни той.

Костадинов напомни, че вече е изпратил писмо до президента с искане за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с рисковете от влизането в еврозоната.

„Считаме, че е абсолютно наложително такъв Консултативен съвет да се проведе в рамките на следващата седмица. Колкото по-рано, толкова по-добре.“, заяви той.

Председателят на „Възраждане“ обяви още, че ще настояват за удължаване на преходния период за паралелно използване на лев и евро, както и за съхраняване, а не унищожаване на изтеглените левови банкноти, както и да не се унищожават машините за печатане на български банкноти.

В заключение той заяви, че при настоящата ситуация Народното събрание е загубило обществен смисъл, а изходът е в бързи избори.

По -късно цялата парламентарна група на "Възраждане" гласува „за“ оставката на правителството

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com