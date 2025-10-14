Костадинов даде два варианта на Борисов

Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще. Това заяви в социалните мрежи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта – или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото. Възраждане иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!“, казва още той.

